Айзея Томас дебютировал в "Денвере"

Разыгрывающий "Денвера" Айзея Томас появился на паркете в матче регулярного чемпионата НБА с "Сакраменто" (120:118) впервые после 11 месяцев отсутствия из-за восстановления после операции на бедре.

Напомним, что в прошлом году он перенес операцию на бедре и провел длительное восстановление.

В прошлом сезоне он начинал играть в "Кливленде", после чего был обменен в "Лейкерс"​, а затем в "Наггетс". В составе"Лейкерс" он провел в регулярке НБА 17 матчей, в среднем набирая по 15,6 очка и делая по 5,0 передач.

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