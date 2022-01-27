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Сегодня, 06:02

28 очков Барнса не спасли «Сакраменто» от поражения в матче с «Атлантой»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Атланта» переиграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:104. «Хокс» одержали пятую победу кряду.

В другой встрече «Майами» выиграл у «Нью-Йорка» — 110:96.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Сакраменто» — 121:104 (21:33, 46:17, 27:24, 27:30)

А: Богданович (18), Оконгву (18), Янг (17 + 10 передач).

С: Барнс (28), Митчелл (20), Холмс (12), Халибертон (11).

«Майами» — «Нью-Йорк» — 110:96 (30:16, 29:30, 33:21, 18:29)

М: Робинсон (25), Батлер (22), Хирро (21), Такер (20).

Н: Топпин (18), Барретт (17), Куикли (12).

БК Атланта Хокс
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
БК Сакраменто Кингз
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