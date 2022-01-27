«Кливленд» переиграл «Милуоки», «Индиана» проиграла Шарлотт"

«Кливленд» переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:99. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 26 очков.

В других встречах «Индиана» проиграла «Шарлотт» (126:158), «Клипперс» выиграли у «Орландо» (111:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Милуоки» — 115:99 (26:35, 39:22, 30:20, 20:22)

К: Лав (25), Осман (23), Гарлэнд (19), Мобли (16).

М: Я. Адетокунбо (26), Портис (22), Миддлтон (21).

«Индиана» — «Шарлотт» — 126:158 (36:33, 34:38, 24:42, 32:45)

И: Битадзе (17), Стивенсон (14 + 10 передач), Крэйг (14).

Ш: Убре (39), Болл (29 + 10 подборов + 13 передач), Бриджес (22).

«Орландо» — «Клипперс» — 102:111 (25:23, 23:26, 30:27, 24:35)

О: Ф. Вагнер (21), Энтони (19 + 11 передач), Саггс (14), Харрис (14).

К: Коффи (19), Кеннард (17), Мэнн (14), Бледсоу (13).