Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Бруклин»

«Бруклин» проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:124. В других встречах «Чикаго» переиграл «Торонто» (111:105), «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио» (118:110) благодаря 41 очку Джа Морэнта.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Торонто» — 111:105 (31:27, 36:23, 24:32, 20:23)

Ч: Дерозан (29), Лавин (23), Вучевич (17 + 15 подборов).

Т: Трент (32), Ануноби (23), Барнс (16).

«Бруклин» — «Денвер» — 118:124 (28:29, 37:25, 26:42, 27:28)

Б: Томас (25), Миллс (21), Олдридж (18).

Д: Йокич (26 + 10 подборов), Риверс (25), Бартон (21 + 10 подборов).

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 110:118 (25:34, 33:27, 28:33, 24:24)

С: Васселл (20), Пелтль (18), Джонсон (18), Мюррэй (16 + 10 подборов + 11 передач).

М: Морэнт (41), Джарен Джексон (22), Бэйн (20).