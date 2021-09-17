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«Атланта» подписала негарантированный контракт с Окафором

04:22

«Атланта» подписала центрового Джалила Окафора. Как сообщает ESPN, 25-летний американец присоединился к новой команде в качестве свободного агента.

Ранее «Бруклин».отчислил Окафор, который стал игроком «Нетс» 4 сентября в результате обмена с «Детройтом».

В прошлом сезоне Окафор сыграл в 27 матчах НБА, набирая в среднем по 5,4 броска и 2,4 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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