«Атланта» подписала негарантированный контракт с Окафором
«Атланта» подписала центрового Джалила Окафора. Как сообщает ESPN, 25-летний американец присоединился к новой команде в качестве свободного агента.
Ранее «Бруклин».отчислил Окафор, который стал игроком «Нетс» 4 сентября в результате обмена с «Детройтом».
В прошлом сезоне Окафор сыграл в 27 матчах НБА, набирая в среднем по 5,4 броска и 2,4 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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