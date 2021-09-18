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«Кливленд» подписал экс-игрока «Зенита» Пангоса

03:40
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Разыгрывающий защитник Кевин Пангос стал игроком «Кливленда». Об этом сообщил генеральный директор клуба Коби Альтман.

По информации СМИ, баскетболист подписал двухлетний контракт на 3,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Пангос выступал за «Зенит». Он сыграл в 26 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 12,5 очка и 1,9 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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