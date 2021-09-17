«Голден Стэйт» пригласил на просмотр Айзею Томаса

Разыгрывающий защитник Айзейя Томас может перейти в «Голден Стэйт». Как сообщает HoopsHype, на следующей неделе 32-летний американец приедет на просмотр в клуб из Лос-Анджелеса.

Ранее Томас, который с 13 апреля является свободным агентом, уже побывал на просмотре в нескольких клубах НБА.

В прошлом сезоне Томас подписал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеаном». Он сыграл 3 матча в НБА, набирая в среднем по 7,7 очка и 1,7 передачи.