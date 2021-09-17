«Голден Стэйт» пригласил на просмотр Айзею Томаса
Разыгрывающий защитник Айзейя Томас может перейти в «Голден Стэйт». Как сообщает HoopsHype, на следующей неделе 32-летний американец приедет на просмотр в клуб из Лос-Анджелеса.
Ранее Томас, который с 13 апреля является свободным агентом, уже побывал на просмотре в нескольких клубах НБА.
В прошлом сезоне Томас подписал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеаном». Он сыграл 3 матча в НБА, набирая в среднем по 7,7 очка и 1,7 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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