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«Голден Стэйт» пригласил на просмотр Айзею Томаса

02:37
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Разыгрывающий защитник Айзейя Томас может перейти в «Голден Стэйт». Как сообщает HoopsHype, на следующей неделе 32-летний американец приедет на просмотр в клуб из Лос-Анджелеса.

Ранее Томас, который с 13 апреля является свободным агентом, уже побывал на просмотре в нескольких клубах НБА.

В прошлом сезоне Томас подписал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеаном». Он сыграл 3 матча в НБА, набирая в среднем по 7,7 очка и 1,7 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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