Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Атланта» может подписать Симмонса

05:58
Бен Симмонс. Фото Instagram
Бен Симмонс. Фото Instagram
Теги:

«Атланта» заинтересована в услугах разыгрывающего защитника «Филадельфии» Бена Симмонса, сообщил в Twitter инсайдер Марк Штейн. Клуб попробует подписать 25-летнего австралийца, который не играл в этом сезоне.

Напомним, у игрока психологические проблемы, поэтому он не готов выходить на паркет. В текущем регулярном чемпионате Симмонс не провел ни одного матча, поэтому клуб продолжает штрафовать его. Он уже потерял более 10 миллионов долларов из-за штрафов.

В прошлом сезоне Симмонс принял участие в 58 матчах, набирая в среднем по 14,3 очка за игру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Тараканы, грязь и ужасная еда». В каких условиях Австралия держит первую ракетку мира Джоковича
В России с 1 июля сократят срок оформления паспорта
0