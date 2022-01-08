«Атланта» может подписать Симмонса

«Атланта» заинтересована в услугах разыгрывающего защитника «Филадельфии» Бена Симмонса, сообщил в Twitter инсайдер Марк Штейн. Клуб попробует подписать 25-летнего австралийца, который не играл в этом сезоне.

Напомним, у игрока психологические проблемы, поэтому он не готов выходить на паркет. В текущем регулярном чемпионате Симмонс не провел ни одного матча, поэтому клуб продолжает штрафовать его. Он уже потерял более 10 миллионов долларов из-за штрафов.

В прошлом сезоне Симмонс принял участие в 58 матчах, набирая в среднем по 14,3 очка за игру.