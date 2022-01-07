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«Финикс» обыграл «Клипперс»

08:22
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«Финикс» обыграл «Клипперс» (106:89) в регулярном чемпионате НБА.

В составе победителей результативнее всех стал Кэмерон Джонсон, в его активе 24 очка. У гостей 26 очков набрал Маркус Моррис.

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НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 106:89 (21:20, 35:20, 19:26, 31:23)

7 января. Финикс. «Footprint Center».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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