«Финикс» обыграл «Клипперс»
«Финикс» обыграл «Клипперс» (106:89) в регулярном чемпионате НБА.
В составе победителей результативнее всех стал Кэмерон Джонсон, в его активе 24 очка. У гостей 26 очков набрал Маркус Моррис.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 106:89 (21:20, 35:20, 19:26, 31:23)
7 января. Финикс. «Footprint Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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