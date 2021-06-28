Дабл-дабл Миддлтона и Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Атлантой» в третьем матче серии
«Милуоки» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Атланту» со счетом 113:102.
Самым результативным на паркете стал форварда «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 38 очков и сделавший 11 подборов. На счету Янниса форварда Янниса Адетокунбо 33 очка и 11 подборов.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет 30 июня и начнется в 3:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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