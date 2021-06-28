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Дабл-дабл Миддлтона и Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Атлантой» в третьем матче серии

06:06
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«Милуоки» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Атланту» со счетом 113:102.

Самым результативным на паркете стал форварда «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 38 очков и сделавший 11 подборов. На счету Янниса форварда Янниса Адетокунбо 33 очка и 11 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет 30 июня и начнется в 3:30 мск.

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