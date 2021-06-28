Чонси Биллапс официально назначен главным тренером «Портленда»
«Портленд» на своем официальном сайте объявил о назначении Чонси Биллапса главным тренером клуба.
Биллапс отыграл в лиге 17 сезонов, набирая в среднем 15,2 очка, 2,9 подбора и 5,4 передачи за матч. В 2020 году чемпион НБА-2004 присоединился к тренерскому штабу «Клипперс».
В сезоне-2020/21 «Портленд» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Денверу» (2-4). После этого был уволен многолетний тренер команды Терри Стоттс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.nba.com/blazers/news/2021/6/27/trail-blazers-name-chauncey-billups-head-coach
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