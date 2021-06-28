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Чонси Биллапс официально назначен главным тренером «Портленда»

10:55
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«Портленд» на своем официальном сайте объявил о назначении Чонси Биллапса главным тренером клуба.

Биллапс отыграл в лиге 17 сезонов, набирая в среднем 15,2 очка, 2,9 подбора и 5,4 передачи за матч. В 2020 году чемпион НБА-2004 присоединился к тренерскому штабу «Клипперс».

В сезоне-2020/21 «Портленд» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Денверу» (2-4). После этого был уволен многолетний тренер команды Терри Стоттс.

Дополнительная информация:

https://www.nba.com/blazers/news/2021/6/27/trail-blazers-name-chauncey-billups-head-coach

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