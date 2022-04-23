«Атланта» сократила отставание в серии с «Майами»

«Атланта» переиграла «Майами» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 111:110. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Хит».

Четвертая игра в серии состоится 25 апреля на паркете «Хокс». Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Атланта» — «Майами» — 111:110 (22:24, 39:30, 16:31, 34:25)

А: Янг (24), Богданович (18), Хантер (17).

М: Хирро (24), Струс (20), Батлер (20 + 10 подборов).

Счет в серии: 1-2.