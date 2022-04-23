«Милуоки» вышел вперед в серии с «Чикаго»

«Чикаго» на своем паркете проиграл «Милуоки» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 81:111. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бакс».

Четвертая игра в серии состоится 24 апреля. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Чикаго» — «Милуоки» — 81:111 (17:33, 24:27, 18:30, 22:21)

Ч: Вучевич (19), Лавин (15), Дерозан (11).

М: Аллен (22), Я. Адетокунбо (18), Портис (18 + 16 подборов), Холидэй (16).

Счет в серии: 1-2.