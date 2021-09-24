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Джинобили займет должность специального советника в «Сан-Антонио»

19:58
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Бывший защитник «Сан-Антонио» Ману Джинобили вернется в клуб в качестве специального советника по баскетбольным операциям, сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, 44-летний аргентинец будет заниматься развитием баскетболистов на площадке и за ее пределами.

Джинобили выступал за «Сан-Антонио» с 2002 по 2018 год, вместе с командой он четырежды становился чемпионом НБА.

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Иван Торопцев все материалы автора

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