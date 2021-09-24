Джинобили займет должность специального советника в «Сан-Антонио»
Бывший защитник «Сан-Антонио» Ману Джинобили вернется в клуб в качестве специального советника по баскетбольным операциям, сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.
По информации источника, 44-летний аргентинец будет заниматься развитием баскетболистов на площадке и за ее пределами.
ESPN Sources: Manu Ginobili is returning to the San Antonio Spurs as a special advisor to basketball operations. Ginobili will take on a player-centric role that's focused on the development of players on and off the court.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 24, 2021
Джинобили выступал за «Сан-Антонио» с 2002 по 2018 год, вместе с командой он четырежды становился чемпионом НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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