По мнению представителей СМИ, форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо является лидером в борьбе за звание MVP текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщает ESPN. 70 журналистов поставили его на первое место, 10 — на второе. У игрока «оленей» 670 баллов из 700 возможных. Грек — действующий обладатель награды.

Второе место в опросе занял форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс — 514 баллов. В пятерку также вошли защитник «Хьюстона» Джеймс Харден (220), лидер «Далласа» Лука Дончич (171) и форвард «Клипперс» Кавай Леонард (118).