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Пау Газоль вскоре объявит о завершении карьеры

03:45

Форвард Пау Газоль принял решение завершить профессиональную карьеру. По информации Eurohoops, 41-летний испанец объявит об этом 5 октября на пресс-конференции.

Газоль с 1998 по 2001 годы играл за «Барселону», а затем был выбран «Мемфисом» на драфте НБА под 3-м номером. Он дважды стал чемпионом НБА (2009, 2010). Он провел 1226 матчей, набирая в среднем по 17 очков.

В составе сборной Испании 41-летний Газоль становился чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Также вместе с национальной командой он дважды завоевывал серебряные медали на Олимпийских играх и один раз становился бронзовым призером.

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Евгений Козинов все материалы автора

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