Пау Газоль вскоре объявит о завершении карьеры
Форвард Пау Газоль принял решение завершить профессиональную карьеру. По информации Eurohoops, 41-летний испанец объявит об этом 5 октября на пресс-конференции.
Газоль с 1998 по 2001 годы играл за «Барселону», а затем был выбран «Мемфисом» на драфте НБА под 3-м номером. Он дважды стал чемпионом НБА (2009, 2010). Он провел 1226 матчей, набирая в среднем по 17 очков.
В составе сборной Испании 41-летний Газоль становился чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Также вместе с национальной командой он дважды завоевывал серебряные медали на Олимпийских играх и один раз становился бронзовым призером.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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