"Вашингтон" добился выездной победы над "Нью-Орлеаном"

В матче регулярного чемпионата НБА "Вашингтон" на выезде обыграл "Нью-Орлеан" (102:96). Самым результативным в составе "Уизардс" стал форвард Тревор Ариза, набравший 21 очко и сделавший 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Вашингтон" – 96:102 (28:28, 16:33, 22:26, 30:15)

Н: Э. Гордон (23), Энт. Дэвис (21), Робертс (11), Стимсма (10).

В: Ариза (21 + 10 подборов), Уолл (20), Бил (17), Веселы (12), Гортат (11 + 14 подборов), Нене (11).