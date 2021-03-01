«Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт», «Мемфис» не оставил шансов «Хьюстону»

1 марта были сыграны очередные матчи регулярного сезона НБА.

«Майами» на своей площадке обыграл «Атланту» (109:99), 34 очка у гостей набрал тяжелый форвард Джон Коллинз.

«Мемфис» на выезде разгромил «Хюстон» (133:84), у форварда Джастина Уинслоу 20 очков.

Очередную победу в сезоне одержали «Лейкерс», «озерные» дома справились с «Голден Стэйт» (117:91), у Леброна Джеймса 19 очков.

НБА. Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 117:91 (41:21, 32:23, 26:25, 18:22)

«Хьюстон» — «Мемфис» — 84:133 (18:25, 19:38, 23:32, 24:38)

«Майами» — «Атланта» — 109:99 (26:21, 28:23, 24:33, 31:22)