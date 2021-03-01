«Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт», «Мемфис» не оставил шансов «Хьюстону»
06:36
1 марта были сыграны очередные матчи регулярного сезона НБА.
«Майами» на своей площадке обыграл «Атланту» (109:99), 34 очка у гостей набрал тяжелый форвард Джон Коллинз.
«Мемфис» на выезде разгромил «Хюстон» (133:84), у форварда Джастина Уинслоу 20 очков.
Очередную победу в сезоне одержали «Лейкерс», «озерные» дома справились с «Голден Стэйт» (117:91), у Леброна Джеймса 19 очков.
НБА. Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 117:91 (41:21, 32:23, 26:25, 18:22)
«Хьюстон» — «Мемфис» — 84:133 (18:25, 19:38, 23:32, 24:38)
«Майами» — «Атланта» — 109:99 (26:21, 28:23, 24:33, 31:22)
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