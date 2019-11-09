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44 очка Сиакама принесли «Торонто» победу над «Нью-Орлеаном»

06:49
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«Торонто» на выезде обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (122:104). «Пеликанс» потерпели третье поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Паскаль Сиакам, набравший 44 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 104:122 (30:30, 23:45, 22:22, 29:25)

Н: Ингрэм (27), Холидэй (16), Дждексон (13).

Т: Сиакам (44 + 10 подборов), Ануноби (21), Пауэлл (18).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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