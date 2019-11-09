44 очка Сиакама принесли «Торонто» победу над «Нью-Орлеаном»
06:49
«Торонто» на выезде обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (122:104). «Пеликанс» потерпели третье поражение кряду.
Самым результативным игроком встречи стал форвард Паскаль Сиакам, набравший 44 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 104:122 (30:30, 23:45, 22:22, 29:25)
Н: Ингрэм (27), Холидэй (16), Дждексон (13).
Т: Сиакам (44 + 10 подборов), Ануноби (21), Пауэлл (18).
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