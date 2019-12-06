44 очка Букера принесли «Финиксу» победу над «Нью-Орлеаном»

«Финикс» на выезде переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (139:132 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 119:113 (25:33, 40:22, 26:26, 28:32)

«Торонто» — «Хьюстон» — 109:119 (28:34, 27:29, 33:31, 21:25)

«Нью-Йорк» — «Денвер» — 92:129 (27:33, 18:34, 30:31, 17:31)

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 132:139 ОТ (40:38, 30:36, 21:33, 34:18, 7:14)

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