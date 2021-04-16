40 очков Брауна принесли «Бостону» победу над «Лейкерс»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 121:113.

Самым результативным на паркете стал защитник «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал 40 очков.

После этого матча «Бостон» с 29 победами занимает пятое место в Восточной конференции, «Лейкерс» с 34 победами — на пятой строчке Запада.

В другом матче игрового дня «Финикс» обыграл «Сакраменто» со счетом 122:114. Команды занимают 2-е и 12-е места в Западной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Бостон» — 113:121 (23:31, 25:30, 31:30, 34:30)?

«Финикс» — «Сакраменто» — 122:114 (33:28, 34:37, 28:29, 27:20)

16 апреля.