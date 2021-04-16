Уайзмен пропустит остаток сезона из-за травмы
07:49
Центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен больше не сыграет в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба клуба, 20-летний американец на этой неделе перенесет операцию из-за разрыва мениска, после которого восстановление займет несколько месяцев.
Баскетболист травмировал колено в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» (125:109) 10 апреля.
Уайзмен был выбран под 2-м номером на драфте 2020 года. В этом сезоне он провел 39 матчей, набирая в среднем 11,5 очка и 5,8 подбора.
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