Уайзмен пропустит остаток сезона из-за травмы

Центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен больше не сыграет в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба клуба, 20-летний американец на этой неделе перенесет операцию из-за разрыва мениска, после которого восстановление займет несколько месяцев.

Баскетболист травмировал колено в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» (125:109) 10 апреля.

Уайзмен был выбран под 2-м номером на драфте 2020 года. В этом сезоне он провел 39 матчей, набирая в среднем 11,5 очка и 5,8 подбора.