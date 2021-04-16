«Кливленд» проиграл «Голден Стэйт», «Милуоки» обыграл «Атланту»

«Атланта» проиграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (109:120). «Бакс» одержали третью победу кряду.

В другой встрече «Голден Стэйт» выиграл у «Кливленда» (119:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Милуоки» — 109:120 (29:33, 23:31, 30:30, 27:26)

А: Богданович (28), Хилл (18), Капела (16 + 16 подборов).

М: Холидэй (23), Б. Лопес (19 + 12 подборов), Адетокунбо (15).

«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 101:119 (31:28, 21:35, 27:26, 22:30)

К: Секстон (30), Гарлэнд (20), Аллен (17 + 13 подборов).

Г: Карри (33), Уиггинс (23), Тоскано-Андерсон (20).