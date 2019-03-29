39 очков Эмбиида помогли "Филадельфии" обыграть "Бруклин"

"Филадельфия" на своем паркете обыграла "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА (123:110). Центровой "Сиксерс" Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл - 39 очков и 13 подборов.

В других встречах "Детройт" переиграл "Орландо" (115:98), "Майами" выиграл у "Далласа" (105:99), а "Нью-Йорк" уступил "Торонто", несмотря на дабл-дабл Митчелла Робинсона.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Орландо" - 115:98 (30:27, 30:19, 34:25, 21:27)

Д: Эллингтон (25), Гриффин (20 + 10 подборов), Драммонд (18 + 18 подборов).

О: Гордон (20), Огастин (18), Фурнье (13).

"Филадельфия" - "Бруклин" - 123:110 (38:23, 30:35, 30:24, 25:28)

Ф: Эмбиид (39 + 13 подборов), Редик (18), Марьянович (16), Симмонс (16).

Б: Харрис (22), Джефферсон (19 + 10 подборов), Леверт (18).

"Майами" - "Даллас" - 105:99 (26:29, 23:30, 26:23, 30:17)

М: Драгич (23 + 12 подборов + 11 передач), Уэйтерс (17), Уайтсайд (12).

Д: Дончич (19), Джексон (14), Брансон (13), Новицки (13).

"Нью-Йорк" - "Торонто" - 92:117 (18:30, 18:25, 28:32, 28:30)

Н: Робинсон (19 + 21 подбор), Аллен (18), Мудиай (11).

Т: Сиакам (31), Грин (15), Лин (12), Ванвлит (12).