34 очка Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Оклахому»
02:20
«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Оклахому» со счетом 108:100.
Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 34 очка.
После этого матча «Клипперс» с 13 победами занимает второе место в Западной конференции, «Оклахома» с 6 победами — на 12-й строчке.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Оклахома» — 108:100 (36:19, 20:26, 29:28, 23:27)
24 января.
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