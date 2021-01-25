34 очка Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Оклахому»

«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Оклахому» со счетом 108:100.

Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 34 очка.

После этого матча «Клипперс» с 13 победами занимает второе место в Западной конференции, «Оклахома» с 6 победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Оклахома» — 108:100 (36:19, 20:26, 29:28, 23:27)

24 января.