33 очка Батлера не спасли «Майами» от поражения в матче с «Бруклином»

«Нью-Йорк» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА (111:123).

В другой встрече «Бруклин» выиграл у «Майами» (117:113), несмотря на 33 очка Джимми Батлера.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» — 111:123 (31:33, 30:34, 25:28, 25:28)

НЙ: Гибсон (19), Барретт (16), Буллок (15).

НО: Ингрэм (28), Хэйс (18 + 10 подборов), Болл (15 + 11 передач).?

«Бруклин» — «Майами» — 117:113 (32:42, 25:27, 32:20, 28:24)

Б: Динуидди (26 + 14 передач), Куруц (19), Принс (17).

М: Батлер (33), Адебайо (22), Драгич (17).

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