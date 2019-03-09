31 очко Хардена помогло "Хьюстону" обыграть "Филадельфию"

"Хьюстон" на своем паркете переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА (107:91). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Рокитс" Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл – 31 очко и 10 подборов.

В других встречах "Торонто" на выезде обыграл "Нью-Орлеан" благодаря 31 очку Кавая Леонарда (127:104), "Мемфис" одолел "Юту" (114:105), одержав вторую подряд победу, "Кливленд" потерпел поражение от "Майами" (110:126), а "Чикаго" на своем паркете уступил "Детройту" (104:112).

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" – "Юта" – 114:105 (29:23, 31:30, 24:26, 30:25)

М: Конли (28 + 11 передач), Валанчюнас (27), Рэбб (15)

Ю: Митчелл (38), Инглс (14), Корвер (13)

"Нью-Орлеан" – "Торонто" – 104:127 (31:29, 30:35, 19:29, 24:34)

Н: Джексон (20), Рэндл (18), Диалло (16 + 12 подборов)

Т: Леонард (31), Сиакам (19), Лин (14)

"Хьюстон" – "Филадельфия" – 107:91 (37:21, 22:23, 28:21, 20:26)

Х: Харден (31 + 10 подборов), Капела (18), Гордон (17)

Ф: Харрис (22), Батлер (19), Симмонс (15 + 10 передач)

“Майами" : "Кливленд" – 126:110 (28:29, 29:28, 37:26, 32:27)

М: Ричардсон (20), Адебайо (17), Уинслоу (16)

К: Секстон (27), Кларксон (21), Лав (19)

"Чикаго" – "Детройт" – 104:112 (30:24, 36:25, 14:20, 24:43)

Ч: Лавин (24), Портер (23), Маркканен (18)

Д: Гриффин (27), Джексон (21), Драммонд (20 + 24 подбора)