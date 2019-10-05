Жоан Плаза: «Зенит» принимал плохие решения и не был проактивным"

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после поражения от «Альбы» в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что соперник заслужил победу.

— Поздравляю «Альбу», они играли лучше и заслужили победу, — цитирует пресс-служба клуба Плазу. — Соперник переломил игру во второй четверти и продолжил давить нас в третьей. Мы от этого не оправились уже до конца матча. Проблемы начались с защиты, мы не выталкивали хозяев из трехсекундной зоны. Сегодня мы принимали плохие решения и не были проактивными. Нам нужно извлечь из этого уроки, чтобы достойно играть на этом уровне.