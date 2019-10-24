«Зенит» проиграл «Панатинаикосу» и опустился на предпоследнее место в Евролиге, «Эфес» победил «Реал»

«Зенит» в 4-м туре группового турнира Евролиги проиграл «Панатинаикосу» — 79:89. Самым результативным игроком встречи стал защитник греческой команды Джиммер Фредетт, набравший 22 очка. В составе питерцев 15 баллов на счету Матеуша Понитки.

В параллельной встрече «Эфес» уверенно победил «Реал» — 76:60.

У «Зенита» 3 поражения в 4 матчах и предпоследнее место в турнирной таблице. «Панатинаикос» (2-2) — восьмой.

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«Зенит» (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 79:89 (20:22, 18:18, 22:25, 19:24)

24 октября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 76:60 (15:11, 14:20, 27:19, 20:10)

24 октября.