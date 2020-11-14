«Зенит» одержал третью победу в Евролиге

«Зенит» на выезед переиграл АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата Евролиги. Для российской команды это третья победа в 4 играх.

«Зенит» поднялся на 10-е место в таблице. АСВЕЛ идет на 16-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Зенит» (Россия) — 53:66 (11:12, 10:16, 16:16, 16:22)

А: Каюди (14), Фалль (10), Лайти (10).

З: Томас (14), Пойтресс (12), Понитка (9), Гудайтис (9).

«Бавария» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 90:79 (21:18, 16:21, 25:21, 28:19)

Б: Лучич (22), Ципзер (20), Джонсон (17).

В: Препелич (18), Дублевич (12), Калинич (10).