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Сегодня, 11:31

Йеребко стал игроком ЦСКА

Бывший форвард «Химок» Йеребко перешл в ЦСКА
Роман Шишов
Корреспондент
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ЦСКА подписал контракт с бывшем форвардом «Химок» Юнасом Йеребко, информирует сайт армейцнв. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Для меня большая честь стать частью ЦСКА, клуба с такой историей. Я ждал возможности снова играть в баскетбол и очень рад присоединиться к команде», — сказал Йеребко.

В прошлом сезоне в составе «Химок» шведский баскетболист провел 9 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру он набирал 9,6 очка, делал 6,2 подбора и 1,2.

В НБА Йеребко выступал за «Детройт», «Бостон», «Юту» и «Голден Стэйт«.

БК ЦСКА
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