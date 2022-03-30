Баскетболист «Милана» сдал положительный допинг-тест

Греческий форвард Динос Митоглу временно отстранен от матчей из-за положительного теста на допинг, который он сдал после матча Евролиги «Милан» — «Панатинаикос» 4 марта.

Баскетболист пропустил несколько последних встреч с участием итальянского клуба. Но издание Gazzetta dello Sport объясняло его отсутствие на площадке «проблемами с желудком».

Название препарата, в применении которого обвиняется Митоглу, пока не уточняется.

Это второй допинговый инцидент с игроком «Милана» за последнее время. В октябре 2021 Риккардо Мораскини попался на анаболике клотеболе. Спортсмен заявил, что «заразился» в результате контакта с человеком, который использовал лечебный спрей, содержащий запрещенное вещество. В результате Риккардо получил один год дисквалификации.