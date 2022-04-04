В РФБ отреагировали на отказ игроков «Црвены Звезды» от участия в акции с флагом Украины

Генеральный секретарь Российской федерации баскетбола Наталья Галкина в разговоре с «СЭ» прокомментировала отказ баскетболистов «Црвены Звезды» от участия в акции с флагом Украины перед матчем «Евролиги» против «Жальгириса».

«Поддержка сербских игроков и болельщиков важна для российского баскетбольного сообщества. Они показывают, что спорт должен быть вне политики. Мы тоже поддерживаем эту идею. Готовы ли мы рассмотреть вариант проведения домашних матчей в Сербии, если российские клубы допустят до турниров? Да, безусловно», — сказала Галкина «СЭ».

Ранее о готовности принимать домашние матчи российских клубов в Сербии заявил президент страны Александр Вучич.