Уилл Томас о победе над «Панатинаикосом»: «Мы уверены в своих силах»

Форвард «Зенита» Уилл Томас прокомментировал уверенную победу своей команды над греческим «Панатинаикосом» (89:77) в рамках 18-го тура Евролиги.

«Мы выполнили план на игру от и до, — отметил «СЭ» Уилл Томас. — Великолепно играли в защите, на подборах. Также мы показали отличный процент средних попаданий (23/33 — 69 процентов). Думаю, что это ключевые факторы победы. Важно, что мы уверены в своих силах и двигаемся дальше.

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