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Тринкьери покинул пост главного тренера «Партизана»

2 июля 2020, 19:01
Андреа Тринкьери. Фото БК "Партизан".
Андреа Тринкьери. Фото БК "Партизан".
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Главный тренер «Партизана» Андреа Тринкьери покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Стороны договорились о расторжении контракта.

51-летний итальянец работал с сербской командой с 2018 года. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Сербии и один раз Суперкубок АВА — турнир клубов из стран бывшей Югославии.

Ранее он также тренировал УНИКС. Вместе с казанским клубом он выиграл Кубок России в 2014 году

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