Тринкьери покинул пост главного тренера «Партизана»

Главный тренер «Партизана» Андреа Тринкьери покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Стороны договорились о расторжении контракта.

51-летний итальянец работал с сербской командой с 2018 года. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Сербии и один раз Суперкубок АВА — турнир клубов из стран бывшей Югославии.

Ранее он также тренировал УНИКС. Вместе с казанским клубом он выиграл Кубок России в 2014 году