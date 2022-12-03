«Реал» победил «Фенербахче», «Црвена Звезда» обыграла «Виртус» в Евролиге

2 декабря в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялись четыре матча.

«Црвена Звезда» обыграла «Виртус» со счетом 83:74, «Реал» в гостях нанес поражение лидирующему в турнирной таблице «Фенербахче» (85:71). «Жальгирис» проиграл «Панатинаикосу» (67:81), а «Бавария» обыграла «Маккаби» из Тель-Авива (98:89).

В турнирной таблице Евролиги первое место занимает «Фенербахче», на второй строчке «Реал», на третьей — «Барселона».

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«Црвена Звезда» (Сербия) — «Виртус Б» (Италия) — 83:74 (17:23, 25:18, 25:14, 16:19)

«Фенербахче» (Турция) — «Реал» (Испания) — 71:85 (16:25, 18:21, 20:22, 17:17)

«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 67:81 (13:27, 15:17, 25:16, 14:21)

«Бавария» (Германия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 98:89 (26:24, 24:20, 23:23, 25:22)

2 декабря.