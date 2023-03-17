Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 01:19

«Реал» обыграл «Милан» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В четверг, 16 марта, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Реал» на своем паркете переиграл «Милан» (91:87), «Эфес» дома проиграл «Партизану» (84:97), «Жальгирис» потерпел поражение от «Олимпиакоса» (72:74), «Монако» одержал победу над «Виртусом» (81:68), «Маккаби» выиграл у «Басконии» (93:79), «Валенсия» обыграла «Фенербахче» (92:80), АСВЕЛ проиграл «Панатинаикосу» (82:86).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 84:97 (23:11, 14:28, 27:24, 20:34)

Э: Клайберн (22), Брайант (16), Мицич (15).

П: Пантер (19), Лессор (17), Ледэй (16), Наннэлли (16).

«Жальгирис» (Литва) — «Олимпиакос» (Греция) — 72:74 (17:15, 17:25, 15:21, 23:13)

Ж: Шмитс (18), Димша (17), Улановас (12).

О: Везенков (25), Маккиссик (18), Папаниколау (8).

«Монако» (Франция) — «Виртус» (Италия) — 81:68 (21:22, 20:15, 22:16, 18:15)

М: Окобо (21), Лойд (15), Холл (13).

В: Мики (14), Абасс (12), Теодосич (10).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Баскония» (Испания) — 93:79 (29:23, 20:22, 23:20, 21:14)

М: Болдуин (24), Браун (17), Нибо (15 + 14 подборов).

Б: Гедрайтис (18), Томпсон (17), Хоммес (12), Котсар (12).

«Валенсия» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 82:80 (22:21, 21:21, 18:18, 21:20)

В: Дублевич (18), Харпер (15), Джонс (9).

Ф: Гудурич (23), Мотли (19), Хэйс (11).

«Реал» (Испания) — «Милан» (Италия) — 91:87 (24:23, 18:17, 25:26, 24:21)

Р: Муса (27), Тавареш (17), Хезоня (12), Ябуселе (12).

М: Напьер (17), Мелли (16), Тонут (14), Бэрон (13).

АСВЕЛ (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 82:86 (26:20, 17:32, 19:18, 20:16)

А: Фалль (13 + 12 подборов), Де Коло (12), Нуа (9).

П: Ли (14), Бэйкон (13), Уильямс (13), Григонис (9), Мандзукас (9).

БК АСВЭЛ
БК Баскония
БК Виртус
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Панатинаикос
БК Реал
БК Фенербахче
БК Валенсия
Евролига
1
Читайте также
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Евролиге заявили, что возвращение российских команд не рассматривается до окончания СВО
Новости
RSS RSS
Все новости