«Барселона» победила «Црвену Звезду» в матче Евролиги
В пятницу, 17 марта, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Бавария» на своем паркете проиграла «Альбе» (75:76), а «Барселона» победила «Црвену Звезду» (85:79).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Альба» (Германия) — 75:76 (14:20, 23:18, 21:18, 17:20)
Б: Уинстон (14), Бонга (12), Гиффи (11).
А: Ло (16), Уэтзелл (11), Блатт (10).
«Барселона» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:79 (18:15, 22:21, 17:21, 28:22)
Б: Миротич (21), Веселы (21), Саторански (13), Абринес (12).
Ц: Кампаццо (24), Петрушев (12), Митрович (11), Бентил (11).
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