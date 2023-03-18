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«Барселона» победила «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 17 марта, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Бавария» на своем паркете проиграла «Альбе» (75:76), а «Барселона» победила «Црвену Звезду» (85:79).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Альба» (Германия) — 75:76 (14:20, 23:18, 21:18, 17:20)

Б: Уинстон (14), Бонга (12), Гиффи (11).

А: Ло (16), Уэтзелл (11), Блатт (10).

«Барселона» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:79 (18:15, 22:21, 17:21, 28:22)

Б: Миротич (21), Веселы (21), Саторански (13), Абринес (12).

Ц: Кампаццо (24), Петрушев (12), Митрович (11), Бентил (11).

БК Альба
БК Бавария
БК Барселона
БК Црвена Звезда
Евролига
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