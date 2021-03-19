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ЦСКА выиграл у «Реала» в Евролиге

00:57
19 марта. Реал. «Реал» — ЦСКА — 89:96. Майкл Эрик и Майк Джеймс. Фото ПБК ЦСКА
19 марта. Реал. «Реал» — ЦСКА — 89:96. Майкл Эрик и Майк Джеймс. Фото ПБК ЦСКА
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ЦСКА в гостях одержал победу над «Реалом» (96:89) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Уилл Клайберн — 23 очка. У мадридцев 18 баллов на счету Трея Томпкинса.

25 марта «Реал» сыграет против АСВЕЛа в Евролиге, а ЦСКА встретится на своей площадке с «Црвеной Звездой».

Евролига. Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22)

«Р»: Томпкинс (20+4), Таварес (12+13), Кэролл (17).

Ц: Клайберн (23+4), Джеймс (22), Фойгтманн (18+9).

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