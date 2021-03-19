Паскуаль считает поражение от «Басконии» тяжелейшим за весь сезон

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль после поражения от «Басконии» в Евролиге (75:79) отметил, что команда упустила победу в концовке встречи. По его мнению, это поражение является тяжелейшим за весь сезон.

«Это тяжелейшее поражение за весь сезон. На протяжении практически всего матча мы играли превосходно, контролировали ситуации в защите и в нападении. Мы продемонстрировали хороший баскетбол как в защите, так и в нападении на протяжении практически 35-36 минут, затем внезапно мы потеряли контроль над игрой. Мы совершили глупые потери мяча в нападении, промахивались из-под кольца и на свободных бросках. Это было похоже на гипноз в последней части игры: мы не смогли среагировать, были будто бы заблокированы. Конечно, это случается, в основном, когда в предыдущих играх у тебя были поражения, как у нас сейчас. Что сказать? Это тяжелейшее поражение в этом сезоне», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.