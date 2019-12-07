«Панатинаикос» переиграл «Олимпиакос», «Фенербахче» выиграл у «Альбы»

«Фенербахче» в овертайме выиграл у «Альбы» в матче регулярного чемпионата Евролиги (107:102 ОТ). В других встречах «Баскония» дома уступила «Эфесу» (77:102), а «Панатинаикос» одолел «Олимпиакос» (99:93 ОТ).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Альба» (Германия) — 107:102 ОТ (30:16, 11:24, 24:22, 23:26, 19:14)

«Баскония» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 77:102 (16:26, 19:29, 18:21, 24:26)

«Панатинаикос» (Греция) — «Олимпиакос» (Греция) — 99:93 ОТ (18:17, 28:22, 17:22, 23:25, 13:7)

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры