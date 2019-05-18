Пабло Ласо: "Матч с ЦСКА был не на жизнь, а на смерть"

Главный тренер "Реала" Пабло Ласо после поражения от ЦСКА в полуфинале Евролиги (90:95) отметил, что не может сказать ничего плохого про своих игроков.

- Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой, во-вторых, хочу поздравить своих игроков с отличным сезоном в Евролиге, - цитирует ТАСС Ласо. - Выиграли много матчей в регулярном чемпионате, побеждали в плей-офф и вышли в "Финал четырех". Эта встреча была не на жизнь, а на смерть, мы противостояли хорошей команде. Конечно, сейчас очень расстроены, но ничего плохого о своих игроках сказать не могу, потому что они боролись до конца.

Мы провели хороший сезон, другие команды не были настолько хороши. Знали, что будет трудно победить такой клуб, как ЦСКА. Еще раз поздравляю своих ребят с отличным годом в Евролите.