Матч регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Панатинаикос» перенесен по просьбе греческого клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отмечается, что клубы вместе с Департаментом баскетбольных соревнований Евролиги проработают варианты изменения даты игры. Все купленные билеты на матч, который должен был состояться в четверг, 29 октября, будут действительны.