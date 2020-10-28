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Матч «Зенит» — «Панатинаикос» перенесен

15:57
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Матч регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Панатинаикос» перенесен по просьбе греческого клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отмечается, что клубы вместе с Департаментом баскетбольных соревнований Евролиги проработают варианты изменения даты игры. Все купленные билеты на матч, который должен был состояться в четверг, 29 октября, будут действительны.

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