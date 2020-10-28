Матч «Зенит» — «Панатинаикос» перенесен
15:57
Матч регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Панатинаикос» перенесен по просьбе греческого клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Отмечается, что клубы вместе с Департаментом баскетбольных соревнований Евролиги проработают варианты изменения даты игры. Все купленные билеты на матч, который должен был состояться в четверг, 29 октября, будут действительны.
? @paobcgr we were in that situation.— Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 28, 2020
So waiting for You next time.
Stay safe. ??https://t.co/kT1gbfnOOi pic.twitter.com/HmG1iOGT8f