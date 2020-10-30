«Маккаби» дома проиграл «Фенербахче», АСВЕЛ уступил «Жальгирису»

«Маккаби» на своем паркете потерпел поражение от «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги (65:75). Турецкой команде удалось прервать серию из трех поражений.

Ранее во Франции АСВЕЛ уступил «Жальгирису» (74:83), продлив неудачную серию до трех поражений.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 65:75 (22:18, 16:17, 16:21, 11:19)

АСВЕЛ (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 74:83 (23:13, 27:28, 10:16, 14:26)