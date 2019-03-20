Кит Лэнгфорд: "Не думаю, что кто-то сможет приблизиться к показателям Шведа"

Атакующий защитник "Панатинаикоса" Кит Лэнгфорд считает, что в ближайшее время никто не сможет приблизиться к показателям Алексея Шведа. Россиянин в прошлом сезоне в составе "Химок"​ набирал в среднем по 21,8 очка за игру в Евролиге, всего же на его счету было 740 очков. Также он стал единственным игроком в XXI веке, кто набирал как минимум 16 очков в 29 матчах подряд, а также по количеству точных трехочковых бросков (107) и сделанных попыток бросков из-за трехочковой дуги (324).

– Швед провел выдающийся прошлый сезон, – цитируют "Известия" Лэнгфорда. – Не думаю, что кто-то в ближайшие годы сможет приблизиться к таким показателям по набранным очкам и количеству точных трехочковых. Разве только сам Алексей, если останется в "Химках".