Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил УГМК с победой в женской Евролиге. Екатеринбурженки в финальном матче победили курское "Динамо" (91:67) и завоевали трофей в пятый раз в истории.

– Поздравляю УГМК с очередным титулом лучшего клуба Европы. Эта команда впервые стала победителем Евролиги два розыгрыша подряд, это дорогого стоит, как известно, удержаться на вершине всегда труднее, чем взойти на нее, – цитирует ТАСС Кириленко. – Из года в год УГМК подтверждает свою силу, постоянно претендуя на самые высокие места во всех турнирах, в которых участвует.