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«Монако» расторг контракт с главным тренером Митровичем

18:30

Клуб баскетбольной Евролиги «Монако» расстался с главным тренером Звезданом Митровичем. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.

51-летний специалист возглавил «Монако» в 2020 году и сумел привести команду к победе в Еврокубке.

В дебютном сезоне в Евролиге «Монако» в 14 матчах одержал 5 побед и занимает 14 место в турнирной таблице.

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Иван Шитик все материалы автора
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