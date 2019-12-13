Капитан ЦСКА: «Во второй половине «Маккаби» дали нам забросить всего 28 очков»

Американский форвард и капитан ЦСКА Кайл Хайнс объяснил причины поражения от «Маккаби» (80:90) в Евролиге.

— Игра длится 40 минут, — заявил Хайнс. — Когда вышли на игру, мы неплохо начали. Потому что придерживались установки тренера. Во второй половине они дали нам забросить всего 28 очков. Мы допустили слишком много потерь. После большого перерыва нас просто переиграли. Мы могли зацепиться за счет, но наших усилий в последние минуты, чтобы победить.

— «Маккаби» действовали агрессивно. Какой момент был ключевым в игре?

— Даже притом, что «Маккаби» действовал агрессивно, мы шли вровень. Счет был 80:80 за две минуты до конца. Они ушли в отрыв 8:0 в концовке, последние две минуты стали ключевыми. Как и вся вторая половина в целом. Мы были недостаточно хороши, чтобы победить. (Евгений Белоусов)