«Играли в усеченном составе, тем ценнее этот успех». Кевин Пангос о победе «Зенита» над «Барселоной»

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос прокомментировал победу над «Барселоной» (74:70) в рамках второго тура регулярного сезона Евролиги. 27-летний канадец стал одним из героев матча, набрав 15 очков и 2 передачи.

— Перед игрой мы потеряли несколько игроков из сомнительных тестов на COVID-19, поэтому играли против одного из фаворитов турнира в усеченном составе, — отметил «СЭ» Кевин Пангос. — Тем ценнее эта победа. Мы достигли ее за счет характер, за счет слаженных действий на паркете. Это была отличная командная работа. Конечно, в целом ситуация непростая. Перед каждой игрой ты можешь потерять того или иного партнера, что сильно может повлиять на тактику команды, но выбирать не приходится. Сейчас для всех очень непростое время. Сейчас надо порадоваться нашему успеху.

Сегодня у Антона Пушкова и Остина Холлинза были выявлены положительные результаты теста ПЦР. Они были немедленно изолированы от команды. Литовский центровой Артурас Гудайтис не сыграл с «Барселоной» из-за плохого самочувствия, но его тест на COVID-19 был отрицательным. (Тимур Ганеев)