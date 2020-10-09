Центровой «Барселоны» Артем Пустовой считает принципиальным матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита». Игра состоится в пятницу, 9 октября.

— «Барселона» прилетела в Санкт-Петербург в оптимальном составе, в четверг провели полноценную тренировку, — цитируют «Известия» Пустового. — Все баскетболисты хорошо себя чувствуют и максимально готовы дать бой «Зениту». Игра будет очень принципиальной для нас.