«Игра будет очень принципиальной для «Барселоны». Пустовой — о матче с «Зенитом»
07:25
Центровой «Барселоны» Артем Пустовой считает принципиальным матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита». Игра состоится в пятницу, 9 октября.
— «Барселона» прилетела в Санкт-Петербург в оптимальном составе, в четверг провели полноценную тренировку, — цитируют «Известия» Пустового. — Все баскетболисты хорошо себя чувствуют и максимально готовы дать бой «Зениту». Игра будет очень принципиальной для нас.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1071316/timur-ganeev/igra-na-nervakh-virus-ne-pomeshal-zvezdam-barselony-priekhat-v-rossiiu
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